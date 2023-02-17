Водопад «Жемчужный» замерз . Фото: @utrishgpz

В Анапе замерз водопад Жемчужный. Такое название он получил из-за кристально чистой родниковой воды.

- Это единственный водопад рядом с Анапой. Он находится в двух километрах от Центрального пляжа Большого Утриша на береговой линии государственного заповедника «Утриш», - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что водопад бывает полноводным весной. В остальное время года поток воды не такой значительный.

На данный момент самостоятельное посещение Жемчужного запрещено. Экскурсионный маршрут «Береговая» также закрыт из-за угрозы обвалов и осыпей.