В Сочи не будут проводить фестиваль «Кинотавр» в 2023 году

Мероприятие должно было проходить в Сочи в 2023 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

В России вновь отменили проведение фестиваля «Кинотавр». Мероприятие должно было проходить в Сочи в 2023 году. Однако Министерство культуры сообщило, что фестиваля не будет.

- Решение о проведении фестиваля и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля. Заявка на проведение фестиваля «Кинотавр» в 2023 году не поступала, - рассказали БК в пресс-службе Министерстве культуры России.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, всего было подано 142 заявки от различных организаций на проведение фестивалей в 2023 году. Из них состоится 88.