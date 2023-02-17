Теория поколений и рекрутинг персонала: в Краснодаре эксперты обсудили ключевые вопросы рынка труда

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

В мероприятии приняли участие руководители в области управления и развития персонала. Такая встреча проводится уже во второй раз по инициативе членов HR сообщества.

Приветствуя участников, управляющий Сбера по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко подчеркнула особую роль HR в современной компании.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Сбера по Краснодарскому краю и Республике Адыгея:

«HR лидер – это лицо, напрямую влияющее на результативность команды. Одна из основных задач HR руководителя - реализация стратегии развития и эффективного управления персоналом. Этот человек должен обладать экспертизой, глубокими знаниями в различных сферах жизни и психологии. На встречах HR сообщества партнеров Сбера есть реальная возможность ознакомиться с лучшими практиками ведущих компаний Кубани, передовыми программами и технологиями в области управления персоналом и поддержки сотрудников. Приобретенные знания помогут нашим клиентам выйти на новый уровень по организации эффективной работы команды».

Бизнес-партнер по управлению персоналом Краснодарского отделения Сбербанка Елена Яковлева рассказала о том, как проявляют себя поколения в сложные и кризисные времена, как выстраивать работу с представителями разных поколений, мотивировать и находить общий язык. Спикер отметила, что на работе для людей разного возраста необходимы разные системы мотивации и организации труда. Такой подход опирается на «теорию поколений».

Кроме этого, на мероприятии обсудили вопросы поддержки команд, сохранения здоровья сотрудников, рассказали о трендах рынка труда в 2023 году. Так, в приоритете будет непрерывное обучение новым навыкам, оптимизация расходов на наем и автоматизация процессов, увеличение ресурсов на построение бренда организации, а также сосредоточение работодателя на здоровье сотрудников. Если говорить о приоритетах соискателей при выборе нового места работы, то по данным сервиса Работа.ру в 2022 году для 41% респондентов самым важным критерием является стабильность компании.