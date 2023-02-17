Жители многоэтажек больше 10 часов сидят без света, воды и тепла в Краснодаре

Прокуратура проводит проверку Фото из архива КП

Жители многоэтажек больше 10 часов сидят без света, воды и тепла. Напомним, аварийное отключение произошло по улице Коммунаров в Центральном округе.

- Предварительно установлено, что 17 февраля, приблизительно в два часа ночи, обе кабельные линии вышли из строя, что привело к аварийной ситуации, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, без благ цивилизации остались многоквартирные дома №270 и 270/1. В настоящее время специалисты устраняют поломку. Тем временем прокуратура Центрального округа организовала проверку по факту аварийного отключения.

- При наличии оснований по результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, - уточнили в пресс-службе надзорного органа.