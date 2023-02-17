На Кубани более чем на 48 млрд рублей увеличили финансирование развития общественной инфраструктуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани более чем на 48 млрд рублей увеличили финансирование развития общественной инфраструктуры. Решение приняли депутаты Заксобрания края на расширенном заседании профильного комитета.

Так, финансирование программы «Развитие общественной инфраструктуры» на 2023-2027 годы увеличат на 48,4 млрд рублей. Около 30 млрд рублей направят на реализацию подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности».

- Увеличение финансирования программы позволит нам в ближайшие годы завершить строительство и проектирование более трех сотен объектов социальной инфраструктуры, - отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. - Дополнительные средства предлагается направить также и на создание новых объектов.