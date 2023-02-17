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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:40

Новый магнитно-резонансный томограф установили в больнице Сочи

Оборудование закупили по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сотрудники уже прошли курс обучения для работы на аппарате.

Сотрудники уже прошли курс обучения для работы на аппарате.

В городской больнице №1 Сочи установили новый магнитно-резонансный томограф. Оборудование закупили по нацпроекту.

- Магнитно-резонансная томография позволяет проводить широчайший спектр исследований пациентам любого возраста, на ранних этапах выявлять самые разные заболевания,- рассказал главный врач больницы Алексей Шевченко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, благодаря новому оборудованию время диагностики сократилось в два раза. Сотрудники уже прошли курс обучения для работы на аппарате.