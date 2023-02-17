«День казачьей сотни» провели в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

«День казачьей сотни» провели в Краснодаре. Участники встречи в КубГАУ обсудили разработку учебных дисциплин и создание научно-просветительского казачьего сообщества.

На мероприятии присутствовали проректоры Иван Перонко и Татьяна Полутина, деканы факультетов, настоятель храма при университете протоиерей Роман Цокур и казачья молодежь. Атаман Кубанского Казачьего войска Александр Власов вручил 23 представителям казачьей сотни, созданной на базе вуза, удостоверения.

Сейчас в КубГАУ формируют научно-просветительское общество «Казачья вольница». В научный состав совета общества вошли доценты и заведующие кафедрами вуза. Участники будут проводить лектории, конференции, круглые столы, вести исследовательскую работу для межвузовских региональных, российских и международных мероприятий. Кроме того, учли и показ исторических фильмов о казачестве.

Отмечается, что представители общества в том числе будут участвовать в реставрационных работах, общественной деятельности и работать с некоммерческими организациями края.

- Кубанский государственный аграрный университет активно и продуктивно взаимодействует с войском в различных направлениях, наше сотрудничество расширяется, крепнет и будет развиваться дальше, - отметил Александр Власов. - Совместная деятельность ведется не только в рамках Ассоциации казачьих вузов, она ведется регулярно и системно по самым разным направлениям.