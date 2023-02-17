Максимальный пассажиропоток ожидают 22 и 26 февраля

Дополнительные поезда назначили в Краснодарский край на февральские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Так, с 21 по 27 февраля будет курсировать 20 дополнительных поездов. 22 февраля из Ростова-на-Дону отправятся составы №17/18 сообщением Ростов-на-Дону - Роза Хутор, №683/684 сообщением Ростов-на-Дону - Имеретинский Курорт и №655/656 сообщением Ростов-на-Дону– Кисловодск. Обратные рейсы запланированы на 26 февраля.

Дополнительные поезда также назначены из Москвы в Кисловодск и Адлер.

- В целом же на период праздничных дней холдинг «РЖД» назначает более 200 дополнительных поездов внутригосударственного сообщения дальнего следования по всей сети железных дорог, - уточнили в пресс-службе СКЖД.

Отмечается, что максимальный пассажиропоток ожидают 22 февраля. В обратном направлении большое количество людей поедет 26 февраля.