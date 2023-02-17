Жителю Ейска дали 8 лет тюрьмы за убийство приятеля ножом

Мужчина несколько раз ударил ножом приятеля Фото из архива КП

Жителю Ейска озвучили приговор за убийство приятеля ножом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. 64-летний осужденный выпивал со знакомым у себя в квартире. В какой-то момент мужчины начали ссориться. Тогда хозяин взял нож и несколько раз ударил им 62-летнего гостя. Пострадавший мужчина от полученных ранений скончался.

- Суд с учетом позиции Ейского межрайонного прокурора, личности виновного назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителю Адыгеи дали 11 лет тюрьмы за сожженную заживо возлюбленную. Мужчина облил женщину горючей смесью из ревности.