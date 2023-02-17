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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:39

Жителю Ейска дали 8 лет тюрьмы за убийство приятеля ножом

Приговор в законную силу не вступил
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина несколько раз ударил ножом приятеля Фото из архива КП

Мужчина несколько раз ударил ножом приятеля Фото из архива КП

Жителю Ейска озвучили приговор за убийство приятеля ножом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. 64-летний осужденный выпивал со знакомым у себя в квартире. В какой-то момент мужчины начали ссориться. Тогда хозяин взял нож и несколько раз ударил им 62-летнего гостя. Пострадавший мужчина от полученных ранений скончался.

- Суд с учетом позиции Ейского межрайонного прокурора, личности виновного назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителю Адыгеи дали 11 лет тюрьмы за сожженную заживо возлюбленную. Мужчина облил женщину горючей смесью из ревности.