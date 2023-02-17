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НовостиОбщество17 февраля 2023 12:00

В Краснодаре с 18 по 19 февраля перекроют участок улицы Рашпилевской

Здесь заменят трубу теплосетей
Светлана ОВДЕЙ
Работы стартуют 18 февраля в 10:00 Фото: krd.ru

Работы стартуют 18 февраля в 10:00 Фото: krd.ru

В Краснодаре с 18 по 19 февраля перекроют участок улицы Рашпилевской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты Краснодартеплоэнерго заменят трубу теплосетей на участке от Тургенева, 150/1 до Рашпилевской, 335. Работы стартуют 18 февраля в 10:00.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Возобновить движение планируют после окончания работы. Экстренные службы смогут проехать на участке через двор.

Уточняется, что отключать горячую воду жителям на время работ не будут.

- Профилактические работы позволят повысить надежность теплоснабжения Фестивального микрорайона на долгое время, - отметили в Краснодартеплоэнерго.

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