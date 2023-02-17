Умер ветеран Великой Отечественной войны. Фото: t.me/anapaofficial

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Анапы Варткес Саарян. Он скончался 17 февраля на 104-м году жизни.

- Варткес Арутюнович Саарян родился 5 августа 1919 года. Он служил в пехоте, в рядах Красной армии участвовал в освобождении Украины. Воевал против Квантунской армии Японии на Дальнем Востоке, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что герой награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Также медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».