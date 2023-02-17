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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 12:55

Актер из фильма «Чебурашка» погиб в аварии на Кубани

Жертвами ДТП стали еще два человека
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/mvd_23

Фото: t.me/mvd_23

Смертельная авария случилась 13 февраля под Армавиром. На заснеженной трассе иномарку вынесло на встречку под грузовик. Три человека погибли на месте ДТП.

Оказалось, что в машине находился актер массовых сцен фильма «Чебурашка» Андрей Беликов. Кроме этого, с ним ехали фоторепортер Виктория Зотова и ее супруг Михаил. Все они скончались от полученных травм.

По данным «КП» - Ставрополь», компания возвращалась из Волгограда в Пятигорск, до дома оставалось чуть больше 150 километров. Но водитель не справился с управлением на скользкой трассе.

У Беликова остался сын.