Жители Большого Сочи смогут экономить на связи

МТС открыла доступ жителям всех микрорайонов Сочи к фиксированным услугам связи. Это значит, что теперь, если пользоваться одновременно мобильной связью, домашним интернетом, ТВ и онлайн-платформой KION в одной подписке, можно сэкономить до трети расходов на связь. При этом платит один, а подключать в группу можно до пяти человек.

- Теперь мы можем говорить о том, что предоставляем максимально полный ассортимент сервисов для наших сочинских абонентов, и им больше не надо комбинировать предложения разных провайдеров. Наши тарифы открывают доступ ко всем возможностям двух сетей и экосистемы МТС в целом. При этом не увеличивают конечную стоимость, а, наоборот, уменьшают ее, - комментирует директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.