Для щенка уже нашли хозяина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Анапе полицейские через систему распознавания лиц нашли хозяйку брошенного щенка. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Все произошло на городском автовокзале. Прохожие заметили стоявшую здесь подозрительную коробку. Для обследования предмета на место прибыли полицейские с кинологом и служебной собакой.

При изучении коробки в ней не нашли опасных веществ. После вскрытия в ней увидели одинокого щенка. Хозяина рядом не было. Инспектор-кинолог забрал малыша на пост полиции, где его накормили. Найти того, кто оставил щенка, помогли «умные» камеры.

- По камерам наблюдения системы «Купол» полицейские нашли женщину, оставившую коробку, она ожидала отправления в Краснодар в автобусе, - сообщили в пресс-службе ОМВД по городу Анапа.

Женщина начала все отрицать. По ее словам, она не оставляла никакой коробки и не выбрасывала щенка.

Тем временем для животного уже нашли хозяина. На публикацию в соцсетях о находке откликнулась женщина из расположенной вблизи автовокзала парикмахерской. Известно, что она уже забрала щенка.