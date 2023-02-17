Туристический поезд для гурманов запустят из Москвы в Краснодарский край 9 июня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Туристический поезд для гурманов запустят из Москвы в Краснодарский край 9 июня. Железнодорожный круиз свяжет столицу, Тамань и Новороссийск, сообщают в пресс-службе региональной администрации.

Пассажиры в течение пяти дней посетят экскурсии, дегустации и мастер-классы на винодельнях Тамани и Новороссийска. Кроме того, путешественники смогут увидеть достопримечательности городов, дополнительно купив билеты на обзорные экскурсии по пути.

Поезд станет для путешественников «отелем на колесах» с включенными питанием и гидом. Стоимость для взрослых на четыре дня в купе начинается от 86 тысяч рублей, в одноместном купе - 193 тысячи рублей. А для детей до 9 лет установлен ценник в 74 тысячи рублей.

Отмечается, что туристический поезд «К виноградникам у моря» будет работать весь летний сезон.

- Энотуризм становится все популярнее в Краснодарском крае - объекты винного туризма ежегодно посещает до полумиллиона человек, - отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.