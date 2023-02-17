Юрий Бурлачко: "Мы гордимся каждым из вас!"

Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, руководитель ЗСК Юрий Бурлачко провел торжественный прием молодых офицеров воинских частей Кубани, проявивших себя в ходе выполнения задач специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Краснодара Анатолий Хархардин, председатель комитета ЗСК по военным вопросам, Герой России, полковник Евгений Шендрик, секретарь профильного комитета, ветеран боевых действий Владислав Граф-Колесник.

Открывая встречу, Юрий Бурлачко отметил, что в этом зале сегодня собрались представители всех поколений защитников Отечества: ветеран Великой Отечественной войны, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, герои специальной военной операции на Украине.

По словам Юрия Бурлачко, спустя 82 года коричневая чума вернулась. Как и тогда, сегодня нашей стране противостоит коалиция так называемого коллективного Запада, открыто поддерживающая украинских нацистов.

«24 февраля 2022 года Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин не допустил повторения событий 22 июня 1941 года. Действуя на опережение, не позволил фашистам вторгнуться на наши территории. И сегодня военные: как кадровые, так и мобилизованные, боевой армейский резерв – наши добровольцы выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Ветеран Анатолий Хархардин рассказал собравшимся о своем боевом опыте и дал напутствие нынешним военнослужащим.

«Поставленная главнокомандующим задача будет выполнена, успех будет за нами. Чтобы мы и дальше могли говорить на родном языке, сохранили свою историю и культуру, остались единым государством», – отметил ветеран.

На память о торжественном мероприятии военнослужащим по случаю Дня защитника Отчества вручены ценные подарки – наручные часы с символикой Законодательного Собрания.