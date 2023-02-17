Мужчина полностью признал вину Фото из архива КП

В Сочи спустя 12 лет задержали строителя дачи, подозреваемого в убийстве хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в декабре 2010 года в садовом товариществе «Широкое поле» Хостинского района. Муж с женой купили здесь дачный участок и наняли летом двоих строителей, которые работали на соседней территории. Днем 27 декабря между 51-летним хозяином и рабочими возникла ссора, которая переросла в драку.

По данным следствия, строители напали на мужчину, сбили с ног и более 14 раз ударили ногами и руками. После они оставили пострадавшего на участке и ушли. Мужчина смог дозвониться до жены и рассказать о произошедшем. Женщина, в свою очередь, вызвала скорую и полицию.

- Несмотря на усилия врачей, мужчина в результате травмы живота и разрыва внутренних органов скончался на следующий день в медицинском учреждении. В 2012 году приговором суда один из строителей был осужден к шести годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело на второго подозреваемого выделили в отдельное производство. Розыск мужчины продолжался. Спустя 12 лет 45-летнего подозреваемого удалось задержать. На допросе он полностью признал вину.

- В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.