«Поезд Победы» прибудет в Краснодар 21 февраля Фото: организаторы акции «Поезд Победы»

«Поезд Победы» прибудет в Краснодар 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Желающие смогут посетить поезд-музей до 24 февраля, который остановится на вокзале Краснодар-1. Группы по маршруту проведет аудиогид Лидия.

- Это - собирательный образ советской девушки. Ее судьба - это судьба страны. Лидия поделится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и Победы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Экскурсии пройдут 21, 22, 23 и 24 февраля с 11:00 до 19:00. Последняя группа посетит поезд в 18:20. Желающим необходимо заранее получить бесплатный электронный пригласительный билет с датой и временем.

Напомним, проект «Поезд победы» запустили в Год памяти и славы. Авторы дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и разработками отечественных ученых, внесших вклад в победу и развитие мировой науки.