Проект будущего парка Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Апшеронском районе Кубани создадут новый парк. Общественную территорию благоустроят в поселке Новые Поляны, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Участок находится вблизи местного Дома культуры. Территорию площадью более 19 тысяч кв. метров приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь находится спортивная и детская площадки, которые устарели, и футбольное поле.

На участке создадут комфортную зону отдыха, пространство для общественных мероприятий, футбольное поле с покрытием из натурального газона и поле для стритбола. На территории установят новое игровое и спортивное оборудование, организуют зону для занятия физкультурой и спортом. Кроме того, здесь высадят более 200 деревьев и кустарников.

- Главной задачей проекта стало создание визуально интересного, комфортного пространства для жителей поселка, отвечающего современным представлениям о привлекательной среде, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.