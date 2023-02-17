Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 15:03

В Апшеронском районе Кубани создадут новый парк

Общественную территорию благоустроят в поселке Новые Поляны
Светлана ОВДЕЙ
Проект будущего парка Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проект будущего парка Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Апшеронском районе Кубани создадут новый парк. Общественную территорию благоустроят в поселке Новые Поляны, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Участок находится вблизи местного Дома культуры. Территорию площадью более 19 тысяч кв. метров приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь находится спортивная и детская площадки, которые устарели, и футбольное поле.

На участке создадут комфортную зону отдыха, пространство для общественных мероприятий, футбольное поле с покрытием из натурального газона и поле для стритбола. На территории установят новое игровое и спортивное оборудование, организуют зону для занятия физкультурой и спортом. Кроме того, здесь высадят более 200 деревьев и кустарников.

- Главной задачей проекта стало создание визуально интересного, комфортного пространства для жителей поселка, отвечающего современным представлениям о привлекательной среде, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.