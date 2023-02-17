Февральские каникулы на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Праздничный февральский уикенд откроют любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду Noski cross. Показать свое мастерство катания смогут все желающие старше 18 лет, нужно только иметь горнолыжное снаряжение и хорошее настроение.

«Любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду на 23 февраля стали уже доброй традицией. Мы назвали их Noski cross потому, что именно носки считаются самым популярным подарком мужчинам в этот день. Состязания пройдут в двух категориях – горные лыжи и сноуборд среди мужчин и женщин. Участники должны проехать по трассе, которая состоит из самых разных препятствий: поворотов, уклонов, снежных волн и трамплинов. Победители определяются по наименьшему времени одной из двух попыток», - сообщают организаторы мероприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Начало стартов – в 10:00. Для участия необходимо пройти регистрацию и получить манишку в стартовой зоне в Горной Олимпийской деревне. К заездам допускаются лыжники и сноубордисты с необходимым комплектом защиты: шлем, перчатки и горнолыжная маска. Все участники соревнований получат скидки на услуги курорта «Роза Хутор» - занятия в горнолыжной школе, покупки в сувенирном магазине, прокат и ски-сервис, воспользоваться которым можно с 23 февраля по 5 марта. Победителей ждут специальные призы - сертификаты на услуги проката любого горнолыжного комплекта за 1 рубль.

В стартовом городке для всех гостей будут также организованы спортивные активности.

Вечерняя программа включает спектакль с участием звезды Comedy Woman Надежды Ангарской и полюбившегося всем актера из сериала «Универ» Александра Стеклова в многофункциональном зале «Роза Холл». Специальный подарок – бесплатный джаз-концерт от трио COCOBONGO и солистки BlueMarine под аккомпанемент клавиш, контрабаса, барабанов и саксофона в этот день ждет гостей в пространстве Food Street. Праздничный уикенд продолжат сольный stand up концерт от комика Ивана Абрамова (24 февраля) и выступление Владимира Преснякова (25 февраля). Для маленьких гостей курорта «Роза Хутор» 25 февраля будут организованы традиционные спортивные старты «Хуторенок» и празднование масленицы.

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