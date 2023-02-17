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НовостиЭкономика17 февраля 2023 15:22

В Сочи к 2027 году построят центр спортивной медицины и реабилитации

Объект появится в Мацесте на месте научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи появится новый научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации. Проект вошел в госпрограмму «Строительство». Перечень объектов капитального строительства утвердил глава правительства России Михаил Мишустин. Точные даты начала строительства не называются, но госпрограмма рассчитана на пятилетний срок.

- Благодаря природным факторам, а также применяемым традиционным и инновационным методам курортной реабилитации Сочи всегда славился своими возможностями в области восстановительной медицины. Строительство федерального центра поможет курорту стать центром профессиональной восстановительной спортивной медицины, - прокомментировал мэр города Алексей Копайгородский.

Предполагается, что новый центр построят в районе Мацесты на месте бывшего научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации. На площади около 32 тыс. кв. м. разместятся клиника восстановительного лечения для спортсменов, стационар, а также отделение для проведения научных исследований в области спортивной медицины. Инвестиции в проект составят более 6,5 млрд руб.