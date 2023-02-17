Женская сборная Кубани по гандболу завоевала победу в финале первенства

Победительницы турнира. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Женская сборная Краснодарского края завоевала победу в финале первенства России по гандболу среди девушек. Кубанские гандболистки обошли 12 команд-конкуренток из разных регионов страны. Привели девушек к победе тренерская пара Оксана Свитанько и Владимир Шевелев.

- Команда завоевала золото соревнований. Участница команды Алиса Морозова была названа лучшим игроком турнира, - рассказали в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Женская гандбольная сборная - неоднократный победитель соревнований разных уровней.