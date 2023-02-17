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НовостиЭкономика17 февраля 2023 16:37

В Краснодарском крае отметили день образования краевой Контрольно-счетной палаты

Организация была создана 26 лет назад
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани отметили день образования краевой Контрольно-счетной палаты. Организация была создана в феврале 1997 года. Коллектив Палаты от имени главы региона поздравил вице-губернатор Игорь Галась.

– На протяжении четверти века вы отвечает за эффективное использование средств бюджета и проводите масштабную экспертную и аналитическую работу. От оперативной и грамотной работы зависят стабильность межбюджетных отношений, результативность расходов, а также профилактика коррупции, - рассказал Игорь Галась.

Лучшие сотрудники ведомства получили награды администрации Краснодарского края. Их отметили за заслуги в профессиональной деятельности, особые заслуги в повышении эффективности правотворчества, большой личный вклад в развитие экономики Краснодарского края и многолетний добросовестный труд.