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НовостиЭкономика17 февраля 2023 17:41

Курорту «Новая Анапа» присвоят особый экономический статус

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проекта всероссийского семейного курорта «Новая Анапа»
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы правительства России

Фото: пресс-службы правительства России

Всероссийский семейный курорт «Новая Анапа» получил «дорожную карту», согласно которой будет идти реализация проекта. Для его строительства круглогодичного морского курорта привлекут федеральные и частные инвестиции.

- Минэкономразвития поручено разработать условия конкурса для отбора инвесторов города-курорта «Новая Анапа», которые обеспечат их надежность и своевременный ввод объектов в эксплуатацию, - рассказали в пресс-службе правительства России.

Городу-курорту присвоят статус особой экономической зоны. Всероссийский курорт «Новая Анапа» расположится на территории 1,6 тыс. га. Протяженность песчаных пляжей составит 17 км. Для отдыха туристов возведут гостиницы с номерным фондом около 15 тысяч гостиничных номеров. Для Кубани реализация проекта даст не менее 14 тыс. новых рабочих мест.