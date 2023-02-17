На Кубани перенастроят работу представителей власти и центра управления регионом

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В ЮФО перенастраивают работу в информационном поле представителей госвласти и Центров управления регионами. Изменения затронут все ключевые направления госкоммуникаций. В 2023 году основным критерием работы в интернете станет оценка качества обратной связи со стороны жителей.

- Информационное пространство стало еще более насыщенным за счет реалий, связанных с мобилизацией, работой с временно размещенными у нас жителями новых территорий. Обеспечивать результативность взаимодействия с гражданами помогают социальные сети, госпаблики. Поэтому особое внимание в регионе уделяется деятельности органов власти совместно с ЦУР в интернет-пространстве, - рассказал вице-губернатор региона Игорь Чагаев.

Центры управления регионами появились в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина. Структуры занимаются мониторингом, обработкой и анализом обращений и сообщений жителей и обеспечивают межведомственное взаимодействие органов власти для максимального сокращения времени получения ответа и решения проблемного вопроса гражданина.