В Крымском районе построят начальную школу на 400 мест

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Варениковской Крымского района началось строительство блока начальной школы на 400 мест. Строительство началось в январе 2023 года. Сейчас строители проводят армирование и монтируют опалубки железобетонных плит.

– По проекту это современное двухэтажное здание, где будут спортивный и актовый залы, столовая, просторный информационно-библиотечный центр, а также медицинский и административный блоки, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

На территории разобьют спортивный комплекс, где ученики начальных классов смогут проводить уроки физкультуры в теплое время года. Завершится строительство в 2024 году.

Работы ведут по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».