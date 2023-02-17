На Кубани выделят 241 млн рублей на грантовую поддержку социально ориентированных НКО

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае в 2023 году на грантовую поддержку социально ориентированных НКО выделят 241 млн рублей. Получить деньги на реализацию своих проектов организации смогут только, приняв участие в грантовых конкурса. В регионе помимо четырех конкурсов, общественные организации могут подать заявку в Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив.

– Реализация социальных инициатив в регионе стала возможной благодаря краевой грантовой поддержке. В текущем году на эти цели будет выделена рекордная сумма – 241 миллион рублей, – рассказал глава краевой администрации Вениамин Кондратьев.

В 2022 году между краевыми НКО, занимающимся помощью и поддержкой населения региона, была распределена сумма в 225 млн рублей. Кубань ежегодно становится лидером рейтинга Минэкономразвития РФ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.