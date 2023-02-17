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НовостиПолитика17 февраля 2023 18:50

Вениамин Кондратьев принял участие в итоговом совещании коллегии судей Кубани

В 2022 году в краевых судах рассмотрели почти 1,4 миллиона дел и материалов
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава краевой администрации Вениамин Кондратьев принял участие в совещании коллегии судей Краснодарского края. Помимо губернатора, на итоговом совещании присутствовали главы краевого следкома, регионального управления МВД, председатель Заксобрания региона и другие представители правовой и надзорной системы. Заседание возглавил председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

– Благодарен вам за борьбу с самостроями, решения, которые помогают вернуть в госсобственность незаконно выбывшие земли. Рассчитываю и в дальнейшем на вашу принципиальную позицию и независимость, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В 2022 году в краевых судах рассмотрели почти 1,4 миллиона дел и материалов. В процессах начали использовать систему видеотрансляции и расширили возможности удаленного участия в судопроизводстве.