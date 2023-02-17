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НовостиОбщество17 февраля 2023 19:17

Советники директоров школ Кубани пройдут повышение квалификации

В крае стартовал марафон обучающих встреч для советников школьных директоров по воспитанию
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал марафон обучающих встреч для советников школьных директоров по воспитанию. Обучающие интенсивы запланированы на февраль и март 2023 года. Советники директоров в школах занимаются вопросами взаимодействия управления школы с учениками и детскими общественными объединениями. Также в их ведении находится координация федерального проекта «Навигаторы детства».

- Задача советника – поддерживать учеников и помогать реализовывать их инициативы. Они объединяют вокруг себя детей, их родителей и педагогов, проводят воспитательную работу с детским сообществом, - рассказала краевой координатор советников Вероника Ковалева.

Выездные интенсивы для советников директоров по воспитанию пройдут в крае до 23 марта. Их участниками станут более 1,2 тыс. человек.