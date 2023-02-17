В Сочи на пять часов перекроют дорогу Адлер - Красная Поляна

Движение по вантовому мосту по дороге в Красную Поляну закроют ночью 18 февраля. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье".

В Сочи дорожники 18 февраля планируют приступить к очистке пилонов вантового моста от наледи. В связи с этим движение по трассе А-149 Адлер - Красная Поляна будет перекрыто с 22:00 до 03:00.

- Автомобилисты не смогут проехать по участку дороги с 14-го по км 32-й км. Автомобильный транспорт будет перенаправлен на старое направление А-149, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье».

Проезд будет осуществляться по так называемой старой дороге до Красной Поляны.