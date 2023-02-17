В Краснодарском крае вложат 2 млрд рублей в строительство мукомольного завода

На Кубани к 2024 году построят мукомольный завод. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

На Кубани через года появится новый мукомольный завод, в строительство которого инвесторы планируют вложить 2 млрд рублей. Предприятие появится в Крымском районе, сообщает «РБК-Краснодар». Оно будет ориентировано на комплексную глубокую переработку зернобобовых и масличных культур.

Строительство завода началось в 2022 голу и продлится два года. Поле завершения первого этапа, на производстве будут задействованы 150 человек, когда введут вторую очередь, количество сотрудников вырастет до 400.

По словам главы краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дереки, мука является перспективным и приоритетным экспортным агропродуктом Краснодарского края.