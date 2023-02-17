Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика17 февраля 2023 19:53

В Краснодарском крае вложат 2 млрд рублей в строительство мукомольного завода

Предприятие появится к 2024 году
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани к 2024 году построят мукомольный завод.

На Кубани к 2024 году построят мукомольный завод.

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

На Кубани через года появится новый мукомольный завод, в строительство которого инвесторы планируют вложить 2 млрд рублей. Предприятие появится в Крымском районе, сообщает «РБК-Краснодар». Оно будет ориентировано на комплексную глубокую переработку зернобобовых и масличных культур.

Строительство завода началось в 2022 голу и продлится два года. Поле завершения первого этапа, на производстве будут задействованы 150 человек, когда введут вторую очередь, количество сотрудников вырастет до 400.

По словам главы краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дереки, мука является перспективным и приоритетным экспортным агропродуктом Краснодарского края.