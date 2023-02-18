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НовостиОбщество18 февраля 2023 4:52

Что произошло в ночь на 18 февраля в Краснодарском крае

Последние новости на 18 февраля на Кубани
Оксана КАДОЧНИКОВА
Ливни с градом ожидаются на Кубани.

Ливни с градом ожидаются на Кубани.

В Сочи спустя 12 лет задержали строителя дачи, подозреваемого в убийстве хозяина. Мужчину арестовали.

Жителей Кубани предупредили о надвигающейся опасной погоде. В Краснодарском крае распространили штормовое предупреждение до 20 февраля.

В Краснодарском крае выросло число коррупционеров. В регионе за взятки осудили на сотню человек больше, чем год назад.

Президент России наградил Виктора Прошина и Юрия Квашнина после теракта на Крымском мосту. Профессиональные и четкие действия бесстрашных железнодорожников уберегли переправу от больших разрушений.