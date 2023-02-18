Мокрый снег накроет Краснодар вечером 18 февраля

В Краснодаре будет сыро и пасмурно.

Непогода держит в тисках весь Краснодарский край. Но на смену морозам придет потепление, а вместе снега будут идти дожди. В региональном центе 18 февраля будет облачно, пройдут осадки.

- Временами ожидается дождь, вечером и ночью - мокрый снег, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с, временами порывы достигнут 15-18 м/с.

- Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 тепла, - отметили синоптики.