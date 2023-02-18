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НовостиОбщество18 февраля 2023 6:41

В Сочи сотрудников транспортной полиции поздравили с профессиональным праздником

Службе исполнилось 104 года
Мария ЧАЛАЯ
Сотрудники транспортной полиции отмечают профессиональный праздник.

Сотрудники транспортной полиции отмечают профессиональный праздник.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи сотрудников транспортной полиции поздравили с профессиональным праздником. В этом году службе исполнилось 104 года.

- В этот праздничный день от всей души желаю всем сотрудникам транспортной полиции счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия. Также дальнейших профессиональных успехов во благо безопасности нашего города, края и всей страны, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что на курорте под контролем транспортной полиции находятся более 300 километров железнодорожных путей и 19 вокзалов. Также морской порт и Международный аэропорт. В 2022 году он принял рекордные 13 миллионов пассажиров.