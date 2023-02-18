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НовостиОбщество18 февраля 2023 7:25

Сотрудники ГИБДД на Кубани несут усиленную службу из-за непогоды

Дорожные полицейские призывают выезжать на трассу на зимней резине
Оксана КАДОЧНИКОВА
Сотрудники ГИБДД работают в Староминском районе. Фото: скриншот видео

Сотрудники ГИБДД работают в Староминском районе. Фото: скриншот видео

Сотрудники ГИБДД на Кубани несут усиленную службу из-за непогоды. Вместе с коммунальщиками они патрулируют на дорогах Староминского района. Там выпал обильный снегопад.

- Для быстрой очистки дорог от снега дорожные полицейские оказывают содействие по беспрепятственному проезду спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

В Ленинградском районе Кубани сотрудник ГИБДД вызвали спецтехнику, чтобы помочь водителям грузовиков, который застряли на дороге из-за снежных заносов.

В ГИБДД призывают выбирать безопасную скорость при передвижении и не выезжать на летней резине в снегопад.