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НовостиОбщество18 февраля 2023 7:29

В Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 тонн сельхозпродуктов

В преддверии масленичной недели на торговых площадках подготовили все необходимое
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре проводят ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре проводят ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 тонн сельхозпродуктов. На торговых площадках подготовились к предстоящей масленице, которая пройдет с 20 по 26 февраля.

- Все необходимые продукты для теста и начинки предлагают краевые производители. Покупателей будут ждать на торговых площадках с 8:00 до 15:00, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что ярмарки работают на улицах имени Архитектора Ишунина, Буденного, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева. Также на Уральской, Бургасской и Одесской.

Кроме того, продолжает работать дополнительная площадка по улице Восточно-Кругликовской.