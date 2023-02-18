В Краснодаре проводят ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 тонн сельхозпродуктов. На торговых площадках подготовились к предстоящей масленице, которая пройдет с 20 по 26 февраля.

- Все необходимые продукты для теста и начинки предлагают краевые производители. Покупателей будут ждать на торговых площадках с 8:00 до 15:00, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что ярмарки работают на улицах имени Архитектора Ишунина, Буденного, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева. Также на Уральской, Бургасской и Одесской.

Кроме того, продолжает работать дополнительная площадка по улице Восточно-Кругликовской.