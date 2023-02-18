Вениамин Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения станицы Северской. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани рассказал о 80-й годовщине освобождения станицы Северской. Вениамин Кондратьев продолжает делать публикации в память о подвиге солдат Советской армии.

- 80 лет назад в этот день наши войска изгнали немецко-фашистских захватчиков из станицы Северской. Еще несколько дней, до 22 февраля, на территории района шли кровопролитные бои. Они велись за маленькие поселки и хутора. Местным жителям был нанесен огромный ущерб в период временной оккупации. Более 5 тысяч семей остались без домов, - сообщил губернатор Кубани.

Уточняется, что в это время более 8 тысяч человек погибли и пропали без вести.

Северский район оккупировали в августе 1942 года. Советская армия перешла в наступление 17 февраля 1943 года. Она освободила районный центр к 18 февраля, а осле этого и всю территорию муниципалитета.