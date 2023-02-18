На Кубани выявили 235 случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 235 случаев COVID-19. Среди заболевших 127 женщин и 108 мужчин. Из них 25 детей.

- В Краснодаре выявили 103 случая. В Абинском районе 13 новых пациентов. В Сочи – 12, в Новороссийске и Каневском районе по 11. А Павловском районе – 10, в Ейском – 8. По 7 заболевших в Геленджике, Армавире и Красноармейском районе. В Гулькевичском районе по 6 новых случаев, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что по 5 положительных результатов в Кореновском, Кущевском и Тимашевском. В Белоглинском – 4, в Кавказском – 3.

Кроме того, по 2 новых пациента в Горячем Ключе, Анапе, Брюховецком, Динском и Славянском муниципалитетах. В Белореченском, Староминском, Крымском, Туапсинском, Лабинском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах выявили по 1 человеку.