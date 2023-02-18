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НовостиОбщество18 февраля 2023 10:25

В поликлинику Краснодара доставили новое оборудование

Медицинское учреждение обслуживает более 81 тысячи человек
Мария ЧАЛАЯ
Городская поликлиника №11 Краснодара получила новое оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Городская поликлиника №11 Краснодара получила новое оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В поликлинику №11 Краснодара доставили новое оборудование. Медицинское учреждение получило новый компьютерный томограф, аппарат УЗИ и цифровой маммограф.

- Теперь пациенты будут получать качественную медицинскую помощь рядом домом. Благодаря новому КТ и маммографу мы сможем проводить исследования на месте, а не направлять в сторонние медицинские учреждения. Также сможем обнаружить патологии и новообразования на ранних стадиях. Это позволит назначить своевременное лечение, - сообщил главный врач поликлиники №11 Антон Бондаренко.

Уточняется, что поликлиника обслуживает более 81 тысячи жителей хутора Ленина, Пашковского жилого массива. Кроме того, поселков Зеленопольский, Курортный, Лорис и Дружелюбный.