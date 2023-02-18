Жители Краснодара могут самостоятельно составить экскурсию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре создали онлайн-маршруты по главным достопримечательностям города. Местные жители и туристы могут сами составить экскурсию. Для этого необходимо включить в 2ГИС слой «Туристические места» и выбрать, куда отправиться. Это могут быть парки, театры, музеи и многое другое.

- Основные достопримечательности Краснодара отображены на карте маршрутов. Можно посетить объекты, которые относятся к исторической жизни города. Также приобщиться к празднованию важных дат, не тратя время на поиски экскурсовода, - сообщила директор ТИЦ Краснодара Марина Шарапова.

Уточняется, что маршруты разработали картографическая компания 2ГИС вместе с Туристско-информационным центром Краснодара.

На данный момент построены три маршрута. Это «Цветы у обелисков» — историко-патриотическая экскурсия с историей Краснодара времен Великой Отечественной войны. Также «Прогулка по Александровскому бульвару». Она познакомит с главным бульваром города. И «Главная улица Красная» — пешеходная экскурсия с достопримечательностями главной улицы Краснодара.