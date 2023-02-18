Фото: пресс-служба администрации Сочи

Более 173 млрд рублей направят на модернизацию очистных сооружений в Сочи. При поддержке правительства России и губернатора Краснодарского края на курорте реализуют комплексную программу по модернизации очистных сооружений.

В следующем году строительство инженерных сетей стартует в трех населенных пунктах. В Верхнениколаевском, Кудепсте и Вардане построят необходимую инфраструктуру для многодетных семей.

- Еще 15 крупномасштабных мероприятий сейчас проходят стадию проектно-изыскательских работ. Каждое из них – важный этап по формированию стабильной инженерной инфраструктуры – основы современного, экологичного, комфортного города для жизни и отдыха, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Реализация всех проектов намечена до 2030 года.