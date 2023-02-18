Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске начался первый этап Спартакиады среди казачьих кадетских корпусов. Соревнования проводят по 8 видам программы в четыре этапа.

- Основными целями и задачами Спартакиады являются подготовка кадетов к службе в Вооруженных силах России. Также популяризация здорового образа жизни и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кроме того, повышение качества физкультурно-оздоровительной работы в казачьих кадетских корпусах, - сообщил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что сейчас команды соревнуются в рукопашном бою и стритболе.

Весной проведут соревнования по мини-футболу и перетягиванию каната. Осенью ребята будут состязаться в «Казачьем четырехборье». Оно включает метание ножа, учебной гранаты, стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание. Также в легкой атлетике - эстафете 4х100 метров и беге на «казачью версту».

Завершающий этап состоится зимой 2023 года. В нем кадеты выявят сильнейших в гиревом спорте и настольном теннисе.