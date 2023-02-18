Видео дома, где погибли две девочки при пожаре, опубликовали следователи Кубани

Дом, где погибли 2-летняя и годовалая девочки. Фото: скриншот видео

Видео дома, где погибли две девочки, опубликовали следователи Кубани. Страшный пожар произошел 18 февраля в поселке Комсомольском Кущевского района. В частной постройке жила 22-летняя местная жительница с годовалой и 2-летней дочками. Дети погибли на месте, а женщине удалось спастись. Она не смогла им помочь из-за сильного пламени и угарного газа.

- Следственным отделом по Кущевскому району незамедлительно возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более детям. В рамках расследования назначены судебно-медицинские, пожаро-технические и иные экспертизы, - рассказал следователь следственного отдела по Кущевскому району СУ СКР по Краснодарскому краю Александр Черенков.

Причины пожара устанавливаются. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности питания электроприбора.