Баннер с портретом Кирилла Сайкина на улице Калинина в Краснодаре. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодаре установили шесть баннеров с портретами участников СВО. Это Андрей Присеко, Юрий Борисов, Александр Кислинский, Кирилл Сайкин, Кирилл Лущенко и Никита Мальковский. Бойцы совершили подвиги во время службы на Украине. Проект «Славные сыны Кубани» приурочен к Дню защитника Отечества.

- Мы хотим почтить память героев и показать жителям защитников, которые совершили подвиги ради благополучия нашей страны. На территории Кубани размещены уже более 60 баннеров, - рассказала директор региональной общественной организацией «Патриотический центр " Безопасная Страна» Оксана Василенко.

Монтаж баннера с портретом Юрия Борисова. Фото: Виталий ТИМКИВ

Фотографии участников СВО из Краснодара можно увидеть на Дзержинского, 135, Российской у ТК «Лента», Бородинской, напротив дома 156/11, Калинина, 39, Рашпилевской, 321/1 и Промышленной, рядом с домом № 23.

Кроме того «Патриотический центр " Безопасная Страна» до конца учебного года планирует организовать в школах Краснодара патриотические уроки «Наследники Победы», встречи в Выставочном зале Боевой Славы и проведет конкурс рисунков и круглый стол на тему «Мы памяти нашей как прежде верны».

- Все мероприятия реализуются при финансовой поддержке Центра развития гражданского общества Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.