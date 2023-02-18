Спасатели помогли мужчине со сломанной ногой. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели помогли мужчине со сломанной ногой. Он не мог выбраться из лесного массива самостоятельно.

- К нам обратился очевидец и сообщил, что в лесном массиве, выше улицы Днестровской, увидел мужчину, который самостоятельно не мог двигаться. С его слов у него была сломанная нога. При этом человек был очень голодный и нужна наша помощь, - сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Спасатели нашли пострадавшего, накормили его и при помощи самодельных носилок более 400 метров несли мужчину к автомобилю УАЗ.

Уточняется, что в городе молодого человека передали сотрудникам СМП.