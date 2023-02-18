На курортах Краснодарского края проведут масленичную неделю. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет масленичная неделя. В этот раз ее отмечают с 20 по 26 февраля. Для жителей и гостей региона организуют ярмарки и гуляния.

- В Краснодаре на Пушкинской площади с 22 по 26 февраля проведут «Новую Русскую Масленицу». 25 февраля в Долине Лефкадия состоится ярмарка с гуляниями. Там выступят народные ансамбли и коллективы. Также будет играть авторский Dj-сет, хиты русского рока на балалайках. Гости мероприятия смогут посетить экскурсии по музею виноделия, терруару и производству, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в долине Федерация автомобильного спорта организует мини-ралли по бездорожью в поддержку защитников Отечества.

Кроме того, 25 февраля пройдет ярмарка в Новороссийске в «Арене Колизей». Здесь будут работать аттракцион «Дом Вверх Дном», зоопарк и конное экстрим-шоу «Свадьба в Малиновках».

Масленичная неделя завершится 26 февраля в Геленджике. На курорте проведут фольклорный праздник с тематическими мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству.