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НовостиОбщество18 февраля 2023 16:02

На Кубани в январе построили 900 тысяч квадратных метров жилья

Работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Мария ЧАЛАЯ
По нацпроекту «Жилье и городская среда» ввели более 900 тысяч квадратных метров жилых площадей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» ввели более 900 тысяч квадратных метров жилых площадей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в январе построили 900 тысяч квадратных метров жилья. Это в два раза больше прошлогодних показателей. Работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Параллельно с жильем строим школы, детские сады, коммунальные объекты. Также учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта. На данный момент в крае по различным региональным и краевым программам одновременно возводят свыше 170 социальных объектов. Более 100 из них завершат до конца года, - сообщил руководитель департамента строительства края Игорь Федосов.

Уточняется, что Кубань находится в лидерах по объемам жилищного строительства. По нацпроекту «Жилье и городская среда» за первый месяц 2023 года в регионе ввели 906,1 тысяч кв. метров.