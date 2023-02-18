По нацпроекту «Жилье и городская среда» ввели более 900 тысяч квадратных метров жилых площадей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в январе построили 900 тысяч квадратных метров жилья. Это в два раза больше прошлогодних показателей. Работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Параллельно с жильем строим школы, детские сады, коммунальные объекты. Также учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта. На данный момент в крае по различным региональным и краевым программам одновременно возводят свыше 170 социальных объектов. Более 100 из них завершат до конца года, - сообщил руководитель департамента строительства края Игорь Федосов.

Уточняется, что Кубань находится в лидерах по объемам жилищного строительства. По нацпроекту «Жилье и городская среда» за первый месяц 2023 года в регионе ввели 906,1 тысяч кв. метров.