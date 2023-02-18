Сербский снайпер Дека получил автомобиль для гуммиссий в СВО от сочинского депутата

Скриншот видео Readovka

Сербский снайпер Дека получил автомобиль для гуманитарных миссий в СВО от сочинского депутата. Ключи от нового автомобиля ему передали сотрудники Readovka, которые регулярно оказывают помощь участникам спецоперации. Теперь Деян Беич может отвозить грузы мирным жителям.

Предыдущая машина Деяна была небольшой, она служила защитнику Донбасса и в гражданской жизни, и за «ленточкой», но не могла вместить много пассажиров, продуктов и товаров первой необходимости.

- Сейчас можем семь человек посадить внутрь, сразу тремя поездками меньше — очень удобно. Покатаюсь, расскажу, - отметил сербский снайпер.