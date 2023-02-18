Евгений Наумов проверил ход строительства детской поликлиники в мкр. Гидростроителей. Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре строительство детской поликлиники в микрорайоне Гидростроителей завершат до конца года. Социальный объект на 300 посещений готов на 32%. Его возводят за счет краевого бюджета.

- Подрядчик набрал хорошие темпы. Объект должен быть сдан концу года. В очередной раз прошел по стройплощадкам садов и школ в Новознаменском и Знаменском. Эти объекты держу на личном контроле. У подрядчика не может быть оправданий не завершить работы в срок, - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что сейчас идут работы по армированию бетонных стен технического этажа. Также кладке стен и перегородок первого этажа.

Кроме того, в Новознаменском жилом районе по нацпроекту «Образование» строят школу на 300 мест. Сейчас объект завершен на 57%. Детский сад по улице Демидовской, 65 завершен на 55%.