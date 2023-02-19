Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 4:36

Что произошло в ночь на 19 февраля в Краснодарском крае

"КП"-Кубань" узнала, что произошло в ночь на 19 февраля в Краснодарском крае
Ева МУР
Скриншот видео Readovka

Скриншот видео Readovka

Собрали, что произошло в ночь на 19 февраля в Краснодарском крае.

Сербский снайпер Дека получил автомобиль для гуманитарных миссий в СВО от сочинского депутата. Ключи от нового автомобиля ему передали сотрудники Readovka, которые регулярно оказывают помощь участникам спецоперации.

Видео места трагедии, где погибли две девочки в пожаре, опубликовали следователи Кубани. В частной постройке жила 22-летняя мать с годовалой и 2-летней дочками. Дети погибли на месте, а женщине удалось спастись. Все обстоятельства изучаются правоохранителями.

В Краснодаре семья из четырех человек отравилась газом. ЧП произошло в многоэтажке по улице Братьев Дроздовых, 27. Пострадали 5-летний и годовалый ребенок. Они и взрослый отправлены в больницу. Но их жизням ничего не угрожает. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отравления.