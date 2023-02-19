Скриншот видео Readovka

Собрали, что произошло в ночь на 19 февраля в Краснодарском крае.

Сербский снайпер Дека получил автомобиль для гуманитарных миссий в СВО от сочинского депутата. Ключи от нового автомобиля ему передали сотрудники Readovka, которые регулярно оказывают помощь участникам спецоперации.

Видео места трагедии, где погибли две девочки в пожаре, опубликовали следователи Кубани. В частной постройке жила 22-летняя мать с годовалой и 2-летней дочками. Дети погибли на месте, а женщине удалось спастись. Все обстоятельства изучаются правоохранителями.

В Краснодаре семья из четырех человек отравилась газом. ЧП произошло в многоэтажке по улице Братьев Дроздовых, 27. Пострадали 5-летний и годовалый ребенок. Они и взрослый отправлены в больницу. Но их жизням ничего не угрожает. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отравления.